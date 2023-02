© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qatargate: il parlamento europeo revoca immunità al deputato Andrea Cozzolino, ma il sindaco Manfredi non gli revoca l'incarico che gli ha stranamente dato di coordinare la cabina di regia sul denaro pubblico destinato a Napoli. E non spiega perché ha scelto proprio lui. Perché?". Così si legge in un tweet di Luigi de Magistris. (ren)