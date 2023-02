Lavoro: prosegue trattative rinnovo Ccsl tra sindacati e Iveco, Ferrari e Cnhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' proseguita tra ieri e oggi la trattativa per il rinnovo del Ccsl tra i sindacati firmatari e Cnhi, Ferrari e Iveco. Al centro lo smart working e l'inquadramento professionale. Fim-Cisl ha sottolineato "alcune difficoltà ad approfondire il confronto su Lavoro Agile e Professionalità, che ritiene determinanti in prospettiva futura, anche e soprattutto dal punto di vista sia dei lavoratori che della competitività delle imprese". Ad ogni modo, hanno continuato dal sindacato, "L’intesa individua un punto di mediazione minimo per Cnhi/Iveco per iniziare un percorso di contrattualizzazione del lavoro agile che si completerà a fine sperimentazione e un inizio di impegno al confronto sulla professionalità utile per individuare soluzioni innovative e utili per premiare in futuro la professionalità dei lavoratori. La trattativa riprenderà con tutte le società il 6 e 7 febbraio per proseguire il confronto e per iniziare la discussione sulle questioni più strettamente salariali", hanno concluso. (Rpi)