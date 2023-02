Agroalimentare: mozzarella Dop, produzione ed export crescono in congiuntura difficile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi primi mesi, con il governo Meloni – ha dichiarato il ministro Lollobrigida – abbiamo lavorato per rendere centrale la nostra battaglia contro l' italian sounding. Dobbiamo difenderci da chi tenta di vendere prodotti che nulla c'entrano con il nostro sistema di produzione e di trasformazione. Il nostro impegno per proteggere la qualità delle produzioni italiane è massimo, perché abbiamo un patrimonio unico e non delocalizzabile. In questo senso, è anche attraverso il monitoraggio delle filiere che possiamo garantire alle persone di trovare del buon cibo. In legge di Bilancio, poi, abbiamo inserito misure che favoriscono l'innovazione, fattore necessario anche per contrastare quelle patologie che aggrediscono la zootecnia e l'agroalimentare in tutte le sue filiere". (ren)