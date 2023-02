© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino un gruppo di anarchici ha avviato prima un presidio e poi un corteo contro il regime di 41 bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito, che è in sciopero della fame da 100 giorni per dire no al regime di carcere duro a cui è sottoposto. La protesta è partita davanti all'Amministrazione penitenziaria regionale e ora sta proseguendo fino al Campus Einaudi. (Rpi)