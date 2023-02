Appalti: Upi su codice, serve sistema snello, puntare sulle Province (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per il rappresentante delle Province occorre però costruire strutture amministrative e tecniche con personale in grado di gestire insieme la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei contratti e degli investimenti pubblici. "Il nuovo Codice deve prevedere iniziative di assunzione di nuovo personale specializzato e la formazione, aggiornamento e professionalizzazione dei dirigenti e del personale che già operano nella gestione degli appalti delle Province e nelle loro Stazioni uniche appaltanti (Sua)”, ha aggiunto. Santambrogio ha poi illustrato alcuni dati significativi, contenuti nel dossier presentato dall’Upi e relativi ai due casi di eccellenza delle Sua delle Province di Monza e Brianza e di Treviso. In particolare, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza Brianza dal 2015 al 2023 ha avuto un aumento di oltre il 240% degli enti aderenti, dal 2020 al 2022 ha incrementato del 25 per cento le gare gestite, per un totale di oltre 600 milioni di euro. Quanto alla Sua della Provincia di Treviso, dal 2014 gli enti e le istituzioni aderenti sono aumentati di quasi il 400 per cento, mentre il numero delle gare espletate dal 2020 al 2022 è cresciuto del 97 per cento, per un totale di quasi 310 milioni di euro. (Rin)