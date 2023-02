Agroalimentare: mozzarella Dop, produzione ed export crescono in congiuntura difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di lavori si è aperta con un videomessaggio del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e i saluti del presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e dell'Head of Client Strategies di UniCredit Italia, Annalisa Areni. A seguire la tavola rotonda sul tema "Economia e innovazione, gli scenari futuri per la Mozzarella di Bufala Campana Dop" con Luca Bianchi, direttore di Svimez; Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela e Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud di UniCredit Italia. Tutti moderati da Fabio Tamburini, direttore del quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'Osservatorio ha analizzato struttura, performance e mercati del comparto. Nel 2022 sono stati prodotti 55 milioni e 814 mila chili di mozzarella Dop, con una crescita del 3,8 per cento sull'anno precedente. Aumenta anche la quantità di latte idoneo alla Dop, passando da 295.434 tonnellate del 2021 a 305.829 del 2022. Inoltre negli ultimi dieci anni, dal 2012 al 2022, si è ampliato pure il patrimonio di bufale da latte allevate nell'area Dop, passando da 321.433 a 374.297 capi. È il Nord Ovest dell'Italia il territorio dove si acquista più mozzarella Dop (il 34,9 per cento), mentre all'estero la Francia si conferma il primo Paese tra i mozzarella-lovers, assorbendo da sola il 33 per cento dell'export. Tra i mercati più promettenti per i prossimi anni spicca, a detta dei produttori, il continente asiatico con Emirati Arabi, Giappone, Cina e Corea del Sud nella top ten degli scenari futuri. (segue) (ren)