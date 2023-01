Calcio: Figc su sentenza Juve, -15 punti per illecito grave e reiterato che ha influito su risultato sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello federale della Figc ha pubblicato le motivazioni che hanno spinto ad aumentare la penalizzazione della Juventus in campionato da -9 a -15 punti in base all'inchiesta sulle plusvalenze. La tesa della Procura sottolinea come la società Bianconera abbia compiuto un "illecito grave, ripetuto e prolungato che ha portato ad un'inevitabile alterazione del risultato sportivo. Di conseguenza occorre rimediare a tale alterazione". Sull'accettazione della richiesta della Procurare, la Corte federale ha spiegato di aver "ammesso la richiesta di revocazione di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso per l'impressionante mole di documenti giunti dalla Procura di Torino che ha evidenziato l'intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento dei calciatori e dei loro relativi valori". Mentre sulle altre società assolte, la Figc ha fatto presente che, "il sospetto non è sufficiente a determinare una condanna". (Rpi)