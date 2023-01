Pd: Cuperlo, iscriversi per partecipare a congresso più importante di sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla segreteria del Partito democratico, Gianni Cuperlo, ha trascorso oggi una "lunga giornata in Campania". Lo spiega su Facebook. Cuperlo è stato a Scampia, a Scafati e a Casal di Principe, nonché a Castel Volturno "a visitare il centro Caritas che gestisce l’integrazione di migliaia di giovani migranti e in una struttura sanitaria di eccellenza". E infine a Napoli per, continua, "una serie di incontri con donne e uomini che, nonostante tutto, ci credono ancora. Domani è l’ultimo giorno per iscriversi al Partito democratico e partecipare a un congresso, il più importante della storia di questa nostra comunità. Se ci credete come tante e tanti di noi ci credono, se vedete gli errori gravissimi di questi anni ma pensate che di questa forza ci sia ancora bisogno nell’Italia che verrà, il mio appello e ad iscrivervi, a partecipare, a decidere", sollecita il deputato Pd. (Rin)