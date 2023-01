Autonomia: Berlusconi, Regioni avranno più risorse e poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Regioni avranno più risorse e più poteri con l’autonomia, per gestire i servizi essenziali per i cittadini, a partire naturalmente dalla sanità". Lo afferma il presidente Silvio Berlusconi in un video postato sui canali social. "Dobbiamo pensare - aggiunge - che ogni anno 200 mila cittadini raggiungono la Lombardia da altre Regioni per sottoporsi a interventi chirurgici. Quindi, dobbiamo garantire a tutti una sanità di assoluta qualità", sottolinea. "Le regioni del Sud - prosegue il Cavaliere - vanno sburocratizzate, per permettere di procedere con più velocità, anche per prendere in considerazione e analizzare tutte le richieste provenienti dei cittadini. Questo è un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una ferma lotta alla burocrazia", conclude Berlusconi. (Rin)