Cultura: sabato al Palazzo Donn'Anna “Tra architettura e politica” il ricordo di Eirene Sbriziolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 4 febbraio, la Fondazione De Felice dedicherà alla memoria di Eirene Sbriziolo, intellettuale di spicco e politica impegnata nella tutela di Napoli e del Mezzogiorno scomparsa 10 anni fa, l'evento "Tra architettura e politica, ricordo di Eirene Sbriziolo". Finita il 31 gennaio 2013 e nata il 15 febbraio 1924, in occasione del decimo anniversario della scomparsa, si è inteso unire simbolicamente in un unico evento le due ricorrenze 10/100, 100 anni dalla nascita e 10 anni dalla scomparsa. Appuntamento alle ore 17.30 nel Teatro di Palazzo Donn'Anna, nello stesso luogo che è stato per quarant'anni studio di architettura e laboratorio culturale di Eirene e Ezio, e che hanno generosamente donato alla città di Napoli per realizzare uno spazio a scopo sociale e culturale.(ren)