Napoli: nasce in Consiglio il Forum dei giovani

- Su proposta dell'assessore ai giovani Chiara Marciani il consiglio comunale ha approvato la costituzione del Forum dei giovani del Comune di Napoli e il relativo statuto, in attuazione della Carta europea per la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Il Forum potrà esprimere proposte e pareri agli organi elettivi comunali; a sua volta il Comune provvederà ad assicurare una sede attrezzata al Forum. Così si legge in una nota del Comune di Napoli.(ren)