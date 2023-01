Lavoro: Zinzi (Lega), su Jabil bene proroga. Ora costruire futuro comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proroga dei termini della cassa integrazione per i 190 lavoratori della Jabil è una buona notizia e rappresenta un primo passo necessario per dare respiro ai dipendenti e provare a rilanciare il comparto". A dirlo è Gianpiero Zinzi, deputato della Lega. "Grazie all'impegno del Governo e al senso di responsabilità dei sindacati e dell'azienda, potremo contare su un altro mese di tempo per costruire le soluzioni possibili – ha concluso il parlamentare casertano – a una vertenza che ci vede e ci ha visti fortemente impegnati sul territorio e nelle opportune sedi istituzionali". (ren)