Poste: Anci, apprezziamo finalità progetto Polis, ma sindaci solo spettatori alla presentazione

- Questa mattina "si è svolto un importante e interessante evento alla presenza del Capo dello Stato, per la presentazione del progetto Polis di Poste Italiane a migliaia di sindaci convenuti da tutta Italia". E' quanto si legge in una nota dell'Anci. "Ai sindaci, in tutti gli interventi - prosegue l'Anci - è stato riconosciuto con grande enfasi il ruolo essenziale che svolgono nel rappresentare lo Stato a diretto contatto con i cittadini, in ogni angolo d’Italia. Peccato che in questa occasione i sindaci abbiano potuto fare solo da spettatori, visto che non è stata ascoltata la voce di nessuno di loro. L’Anci, apprezzando le finalità del progetto Polis, finanziato con i fondi del Pnrr, si rammarica per l’occasione perduta. Che purtroppo è la conferma che, come spesso accade, l’omaggio ai sindaci è più un rituale che un reale interesse alla collaborazione e all’ascolto del loro punto di vista".(Rin)