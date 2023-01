Mezzogiorno: Mattarella (Invitalia), grazie a tutti beneficiari di "Resto al Sud"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei ringraziare, per il tramite delle 62 iniziative che sono rappresentate in questa guida, tutti i beneficiari di Resto al Sud. Li vorrei ringraziare per aver creduto nello Stato, che noi ci onoriamo di rappresentare sentendone orgogliosamente tutta la responsabilità, ma soprattutto per aver creduto in se stessi e nei loro sogni, che noi siamo orgogliosi di aver portato avanti insieme a loro". Lo ha detto l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, oggi in chiusura della presentazione de "Il Mezzogiorno bello e buono", la guida che Invitalia ha realizzato con il "Gambero Rosso" per raccontare le storie di 62 imprese, attive nel settore food&beverage, nate grazie a "Resto al Sud", l’incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese e attività libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno. (Rin)