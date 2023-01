Governo: prima tappa dell'Innovation roadshow del Mimit a Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'evento si aprirà lo sportello di orientamento per i servizi e i finanziamenti disponibili e più idonei al proprio progetto imprenditoriale (dagli incentivi per le startup innovative a quelli rivolti alle Pmi, dai finanziamenti a impatto sociale a quelli per il digitale). Il Ministero, inoltre, con il bando 2022 e lo stanziamento di 80 milioni di euro, ha ammesso le città di Bologna, Napoli, Taranto, Genova, Pesaro, Cagliari e Campobasso al finanziamento dei progetti delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti per sostenere la competitività dei territori. (Rpi)