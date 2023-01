Campania: Confcooperative sottoscrive con Regione Protocollo intesa per contrasto al caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcooperative Campania, alla presenza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca e dell'assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Mario Morcone, ha sottoscritto con la Regione Campania e gli altri enti firmatari il Protocollo d'intesa di contrasto al caporalato. "Il Protocollo è il frutto del lavoro sinergico tra i referenti delle istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e di allinearsi nelle politiche di contrasto al caporalato attraverso il Tavolo regionale istituito ad hoc dall'assessore Mario Morcone. L'obiettivo è incentivare la collaborazione tra le parti firmatarie, sia nell'ambito dei reciproci impegni assunti che nei confronti degli enti di livello diverso, mettendo in campo interventi coordinati di risposta, di sensibilizzazione e informazione rispetto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato". Così si legge in una nota. (segue) (ren)