Scuola: Cammarano (M5s), dimensionamento scolastico, scelta che penalizza Campania e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dal principio mi sono opposto al Piano di dimensionamento scolastico voluto dal governo Meloni, inviando, in qualità di presidente della commissione Aree interne, una lettera indirizzata al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al Ministro per il Sud Raffaele Fitto. La Campania sarà una delle regioni più colpite dal provvedimento con 147 scuole in meno. Ma ancor più grave è la situazione che si creerà nelle aree interne, già colpite dall'aumento dei plessi spopolati a causa del crollo demografico". Lo ha dichiara il consigliere regionale del M5s e presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano. "Una scelta scellerata che si aggiunge alla legge sull'autonomia differenziata della Lega e alla volontà del ministro Valditara di differenziare gli stipendi della scuola sulla base del costo della vita. Invece di aumentare i salari dei nostri insegnanti questo governo va avanti con le sue proposte ideologiche che danneggiano il Sud. Per queste ragioni chiedo al governatore De Luca di intervenire con forza in conferenza Stato-Regioni in difesa della scuola pubblica e della dignità dei nostri docenti". (ren)