Ue: Commissione aggiunge ciliegia di Bracigliano nella lista delle indicazioni geografiche protette

- La Commissione europea ha approvato l'aggiunta della ciliegia di Bracigliano al registro delle indicazioni geografiche protette (Igp). Prodotta in Campania, nelle province di Salerno e Avellino, il ciliegio trova in queste zone le condizioni di produzione migliori per garantire una crescita ottimale della pianta e uno sviluppo regolare dei frutti. "Le conoscenze tecniche acquisite nel corso dei secoli dai produttori, adattate alle condizioni locali, hanno contribuito a farne un prodotto di riconosciuta qualità", si legge in un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione Ue. La ciliegia di Bracigliano, continua la nota, "è un ingrediente base di molte ricette e la sua importanza economica e culturale per la sua storica zona di produzione è stata testimoniata negli anni da numerose fiere e celebrazioni, come la festa della ciliegia di Bracigliano, che si svolge ogni anno". Questa nuova designazione si aggiunge all'elenco dei 1.608 prodotti agricoli già protetti. (Beb)