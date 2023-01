© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sedici milioni di italiani vivono in Comuni con meno di 15 mila abitanti: è un’Italia fondamentale che copre l’80 per cento del territorio. Una parte decisiva per lo sviluppo e l’equilibrio dell’Italia”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nel corso della presentazione del progetto di Poste Italiane "Polis - Casa dei servizi digitali”, a Roma. (Rin)