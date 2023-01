Campania: Commissario straordinario Zes, su Burc avviso per individuare investitori ex Whirlpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato sul Burc l'avviso pubblico “Manifestazioni di interesse” per l’individuazione di investitori cui trasferire la proprietà, con conseguenziale insediamento, del compendio produttivo ex Whirlpool sito in Napoli alla Via Argine n. 310-312. Il Commissario straordinario del governo della Zes Campania con il presente avviso intende procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di individuare investitori ovvero operatori economici a cui trasferire in proprietà, a titolo non oneroso e per il conseguenziale insediamento, il compendio produttivo ex Whirlpool sito in Napoli alla Via Argine n. 310-312, assicurando l’occupazione all’intero bacino degli ex lavoratori Whirlpool. "Rispettati tutti i tempi prefissati. Ora tocca agli imprenditori crederci", ha dichiarato il Commissario straordinario di governo della Zes Campania, Giosy Romano. (Rin)