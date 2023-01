Napoli: de Magistris, sicurezza e traffico fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicurezza e traffico fuori controllo, città senza guida, un sindaco che non si vede e non si sente, una giunta incapace se non di impegnarsi in affidamenti diretti di denari e incarichi, senza alcuna positiva ricaduta sulla città, ma adesso si fa finta di niente, nessuno vede e nessuno sente". Lo ha affermato Luigi de Magistris. "Chi controlla il potere? E se il potere abusa? Meno male che la città ha ritrovato la sua strada in questi anni grazie ai napoletani e a quelli che davvero amano Napoli e non la usano solo per biechi interessi politici". Ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (ren)