Imprese: Intesa Sanpaolo sostiene la crescita di Mare Group con un finanziamento di 5 milioni

- Da Intesa Sanpaolo arriva un supporto di 5 milioni di euro per i progetti di crescita di Mare Group, azienda napoletana attiva da oltre vent’anni e focalizzata sull’innovazione attraverso le nuove tecnologie abilitanti per l’industria. L’operazione, con garanzia Sace, rientra nel più ampio piano della Banca a sostegno degli investimenti legati al Pnrr. La linea di credito è destinata allo sviluppo di “Mare Wave”, il programma di investimenti triennale avviato dal gruppo che mira a incrementare il numero di dipendenti, il fatturato e la capacità di scalare attraverso acquisizioni, ricerca, espansione dei mercati e potenziamento dei modelli di business. Mare Group, che da anni investe fino al 20 per cento del fatturato in ricerca e sviluppo, conta oltre 500 clienti, un fatturato consolidato 2021 di 32 milioni di euro e più di 300 addetti. Ha sviluppato una serie di tecnologie di frontiera che comprendono Metaverso e Intelligenza Artificiale per favorire la digitalizzazione dei processi industriali. Il metodo è supportato da Eureso, un software proprietario di hyperautomation che analizza il livello di innovazione delle aziende rispetto al contesto competitivo e ne valuta il potenziale. La Banca punta proprio sull’innovazione come leva strategica di sviluppo dell’economia campana. (segue) (Com)