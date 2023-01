Napoli: domani presentazione progetto "Casa Comune" rivolto a ragazzi affetti da autismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 31 gennaio, alle ore 10.00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentato "Casa Comune", il primo progetto di co-housing rivolto a ragazzi affetti da autismo. Un progetto ideato e realizzato da Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, il Consorzio Co.Re. e l'Associazione Quartieri Spagnoli, riuniti in un'Associazione temporanea d'impresa (Ati), con la collaborazione di Guber Banca e Fondazione Etica. Il Comune di Napoli ha assegnato all'Ati un bene confiscato alla camorra sito nel centro storico. Interverranno: il sindaco Gaetano Manfredi, il vicesindaco Laura Lieto, gli assessori comunali al Welfare, Luca Trapanese, e alla Legalità, Antonio De Iesu, il direttore di Foqus, Renato Quaglia, la direttrice del Centro Argo, Sarah Mancini, Giovanpaolo Gaudino per il Consorzio Co.Re., Giovanni Laino per l'Associazione Quartieri Spagnoli, l'amministratore delegato di Guber Banca, Francesco Guarneri e la presidente ad honorem di Fondazione Etica, Paola Caporossi.(ren)