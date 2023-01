Fisco: primo caso in Campania per la nuova legge “salvasuicidi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge 'salva-suicidi' trova l'applicazione pratica nel codice della crisi con l'articolo 283. In particolare a Napoli, primo caso in Campania (secondo a livello nazionale dopo Taranto), è stata valutata positivamente l'istanza di un 'debitore incapiente', da parte del gestore della crisi da sovraindebitamento, Ezio Stellato (dottore commercialista ed esperto in materia di risanamento e riscossione), nominato dall'Organismo di mediazione e di composizione della crisi 'Medì', guidato da Riccardo Izzo (neo presidente della Commissione nazionale Adr - Alternative Dispute Resolution - del Cndcec), che fa riferimento all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. La normativa introdotta con il 'Decreto Ristori' del 2020 ha modificato la legge 'anti-suicidi' varata nel 2012, introducendo la procedura a favore dei soggetti sovraindebitati che hanno perso ogni patrimonio (la cosiddetta esdebitazione). L'obiettivo della norma è di offrire la possibilità al debitore, persona fisica, di liberarsi integralmente dei propri debiti, anche nelle ipotesi in cui non abbia beni da mettere a disposizione di creditori concorrenti. Il gestore incaricato ha ritenuto possibile applicare il principio del 'debitore incapiente' per il contribuente partenopeo moroso. (segue) (ren)