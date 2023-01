© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo, e il Gambero Rosso presentano il libro "Resto al Sud. Il Mezzogiorno bello e buono". Previsti gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Videosaluti del ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Napoli, Fondazione Made in Cloister, Piazza Enrico de Nicola, 48 (ore 10) (segue) (Ren)