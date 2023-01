Ambiente: report, 29 città su 95 oltre i limiti giornalieri di Pm10 nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Pm10, sarebbero infatti solo 23 su 95 (il 24 per cento del totale) le città che non hanno superato la soglia di 20 µg/mc. 72 città sarebbero dunque fuorilegge. Le città che devono lavorare di più per ridurre le loro concentrazioni e adeguarsi ai nuovi target (20 µg/mc da non superare per il Pm10, 10 µg/mc per il PM2.5, 20 µg/mc per l'NO2) sono: Torino e Milano (riduzione necessaria del 43 per cento), Cremona (42 per cento), Andria (41 per cento) e Alessandria (40 per cento) per il Pm10; Monza (60 per cento), Milano, Cremona, Padova e Vicenza (57 per cento), Bergamo, Piacenza, Alessandria e Torino (55 per cento), Como (52 per cento), Brescia, Asti e Mantova (50 per cento) per il PM2.5. Le città di Milano (47 per cento), Torino (46 per cento), Palermo (44 per cento), Como (43 per cento), Catania (41 per cento), Roma (39 per cento), Monza, Genova, Trento e Bolzano (34 per cento), per l'NO2. "L'inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale, ma anche un problema sanitario di grande importanza", dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. "In Europa, è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l'Italia registra un triste primato con più di 52.000 decessi annui da PM2.5, pari a 1/5 di quelli rilevate in tutto il continente. È necessario - prosegue - agire con urgenza per salvaguardare la salute dei cittadini, introducendo politiche efficaci ed integrate che incidano sulle diverse fonti di smog, dalla mobilità al riscaldamento degli edifici, dall'industria all'agricoltura. In ambito urbano è fondamentale la promozione di azioni concrete sulla mobilità sostenibile attraverso investimenti importanti sul trasporto pubblico, il ridisegno dello spazio cittadino con pedonalizzazioni e zone 30, politiche di promozione dell'uso delle due ruote in sicurezza, la diffusione delle reti di ricarica dei mezzi elettrici, facilitando la scelta di ridurre fortemente l'uso dell'auto privata. Chiediamo al Governo, alle Regioni e ai Comuni, di mettere in campo azioni coraggiose per creare città più pulite e sicure. La salute è un diritto fondamentale che non può essere compromesso". (segue) (Rin)