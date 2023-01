Fisco: primo caso in Campania per la nuova legge “salvasuicidi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un'attenta analisi effettuata - ha sottolineato Stellato - è emerso che il soggetto ha un reddito minimo e non ha possibilità di offrire beni alla procedura, utilizza un'automobile usata, non ha effettuato spese folli o irrazionali e ha contratto debiti esclusivamente per sostenere la famiglia con i suoi 4 figli. Il valore etico di essere nato e cresciuto a Scampia mi porta sempre a valutare con tanta attenzione questi casi che non meritano solo una valutazione economica pura ma anche sociale. Con 'Medì', esaminata l'istanza e valutata la fattibilità, è stato richiesto il sigillo definitivo al tribunale. Occorre evidenziare - ha aggiunto - che questi nuovi strumenti messi in campo sono concretamente più efficaci per salvare le famiglie morose che hanno subito un vero e proprio choc economico con l'emergenza sanitaria, la guerra in Ucraina, il 'caro energia' e l'inflazione a due cifre, facendo registrare un aumento della povertà assoluta con due milioni di famiglie che non arrivano a fine mese, delle quali oltre il 40 per centovive nel Mezzogiorno". (ren)