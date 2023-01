Governo: Meloni, niente beghe e personalismi su pelle dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi momenti “non c’è spazio per i personalismi e per le piccole beghe politiche sulla pelle dei cittadini. Bisogna lavorare tutti insieme, con lealtà, nel rispetto delle differenze perché il Paese ha bisogno della responsabilità della sua classe dirigente”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione del progetto di Poste Italiane "Polis - Casa dei servizi digitali”, a Roma. (Rin)