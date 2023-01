Sanità: Nuove Terme Castellammare. Cirillo, rafforzamento passa da rigenerazione dello stabilimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rafforzamento della sanità campana passa attraverso il progetto di rigenerazione dello stabilimento, ormai dismesso, delle Nuove Terme di Castellammare di Stabia annunciato dal presidente De Luca che dimostra ancora una volta di essere un politico pragmatico". A dirlo è il consigliere regionale di +Europa Luigi Cirillo. "La struttura è chiusa da otto anni e per ripianare i debiti l'unica soluzione sembrava mettere all'asta l'intera proprietà immobiliare con la conseguente perdita di un patrimonio che, nei fatti, potrebbe rappresentare una possibilità di sviluppo e rilancio di Castellammare e dei Comuni limitrofi. L'intervento della Regione può servire a recuperare l'intera area e allo stesso tempo a delocalizzare l'ospedale San Leonardo creando un nuovo polo di eccellenza riabilitativo in Campania. Un fiore all'occhiello della nostra Regione e dell'intero Mezzogiorno. Un plauso al governatore che non si arrende davanti ai problemi atavici della sanità campana - ha concluso Cirillo - ma tenta costantemente di porvi rimedio avendo a cuore l'interesse dei cittadini e il diritto primario alla salute".(ren)