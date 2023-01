Autonomia: Casellati, è prevista dalla Costituzione, nessuna spaccatura del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia è prevista dalla Costituzione. A ribadirlo è stato il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, oggi a Venezia per siglare un patto in materia di semplificazione normativa. "Questo non è un dato indifferente. Mi sembra, per quel che ho letto, che non ci sia nessuna volontà di fare restare qualche regione indietro. Quando sento parlare di spaccatura, penso che questa spaccatura non ci sia. Si parla di una migliore allocazione delle risorse tramite la definizione dei Lep. L'unità d'Italia è quella che tutti noi vogliamo preservare" ha poi concluso. (Rin)