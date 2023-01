Sanità: Iannone (Fd'I), su morte 68enne al Ruggi di Salerno presenterò interrogazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella sanità di De Luca si conoscono drammi come quello accaduto la settimana scorsa. Un sessantottenne giunto al Ruggi di Salerno con propria auto muore dopo otto ore mentre lo sottopongono ad una tac. La famiglia ha il diritto di sapere cosa sia accaduto e pertanto rivolgerò una interrogazione al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per appurare, a prescindere dall’attività della magistratura, cosa è accaduto in quelle ore. Sono troppi i casi di malasanità e sono troppo spesso legati alle cattive condizioni organizzative in cui sono costretti a lavorare medici ed operatori sanitari in genere. Mentre il governatore parla solo della costruzione del nuovo ospedale, in quello esistente si muore”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. (ren)