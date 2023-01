Napoli: polizia municipale, controlli del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale di Napoli, nell'ultimo fine settimana di gennaio. ha effettuato controlli alle attività commerciali della movida per verificare, oltre alla regolarità di titoli ed autorizzazioni, anche l'osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana. Nel corso delle attività di ispezione, gli uomini della municipale hanno rilevato e sanzionato diverse violazioni in Via Chiaia, Via Manzoni, Piazzetta Ascensione e Via Santo Strato, e precisamente: 1 verbali a carico di attività sprovviste di autorizzazione; 2 verbali per insegne pubblicitarie non autorizzate; 1 locale multato perché diffondeva musica udibile all'esterno della struttura in mancanza del nullaosta di impatto acustico; 3 attività sanzionate per l'occupazione di suolo non autorizzata e difforme alla concessione. Al fine di contrastare le irregolarità previste e sanzionate dal Codice della Strada sono state effettuate numerose verifiche a cui sono conseguiti 28 verbali per sosta irregolare ed altre infrazioni con la rimozione di un veicolo in sosta vietata. In Via Imbriani sono state denunciate due persone sorprese a svolgere l'attività illecita di parcheggiatori abusivi. In occasione dell'incontro di calcio Napoli – Roma, sono stati verbalizzati 11 parcheggiatori abusivi 4 di essi deferiti all'Autorità Giudiziaria per le recidive violazioni. Nei pressi dello Stadio Maradona sono state verbalizzate 52 autovetture per sosta irregolare e ne sono state prelevate 46. (ren)