Poste: Pella (FI), con progetto Polis vinta battaglia importante per piccoli comuni

- Polis è il progetto finanziato con 800 milioni di euro dai fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari nell’ambito del Pnrr, per portare i servizi digitali ai cittadini. "Mi sono sempre battuto in Parlamento perché gli uffici postali nei piccoli comuni, presidi fondamentali di servizio per i cittadini, non chiudessero". Lo ha detto Roberto Pella, vicepresidente vicario dell’Anci e deputato si Forza Italia a margine della presentazione del Progetto "Polis-Casa dei servizi digitali" di Poste Italiane all'Auditorium La Nuvola di Roma, alla presenza di oltre 5.000 sindaci. "Degli oltre 6.900 Uffici Postali, infatti, circa 5.300 sono stanziati in piccole realtà. Proprio in questi territori, dove risiedono 14 milioni di persone, non solo non chiuderà nessun ufficio postale, ma si investirà per diffondere il digitale e contribuire alla transizione ecologica. Gli interventi previsti - ha spiegato - coinvolgono ben 40 comuni con meno di 100 abitanti, 750 comuni con meno di 500 abitanti e 1.800 comuni con meno di 1.000 abitanti. Per questo, sosteniamo con forza il progetto di Poste: come vicepresidente Anci e deputato di Forza Italia è sempre stata una nostra battaglia per la quale ci siamo impegnati e spesi in Parlamento”. “Gli uffici postali interessati - ha proseguito Pella - saranno dotati delle infrastrutture, soprattutto informatiche, per consentire a Poste Italiane di fornire al cittadino nuovi servizi, tra i quali la carta d’identità elettronica, il passaporto, le autodichiarazioni di smarrimento, la richiesta di certificati di stato civile e anagrafici o certificati dell’Agenzia delle Entrate, I certificati Giudiziari, la richiesta dei duplicati patente. L’importanza del progetto è stato riconosciuto, a partire dal Presidente Mattarella che ha definito Polis “una garanzia per i piccoli centri” e che oggi con la sua presenza ancora una volta dimostra la sua massima vicinanza ai comuni italiani”, ha concluso. (Rin)