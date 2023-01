Pd: De Caro, ho visto persone assolutamente incapaci che, con la corrente giusta, si sono ritrovati al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi 14 lunghi anni ne ho viste di cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, come avrebbe detto il replicante di Blade runner: ho visto persone assolutamente incapaci che, avendo trovato la corrente giusta, si sono ritrovati a rivestire ruoli di governo, ho visto amici d'infanzia per litigare per un posto di sottogoverno, ho visto lunghissime riunioni, chat e trattative in cui chi partecipava faceva finta di parlare di politica invece parlavano di politici, cioè parlavano di loro stessi e della difesa del loro pezzettino di potere". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente nazionale di Anci, Antonio De Caro, intervenendo dal palco della convention programmatica di Stefano Bonaccini "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden di Milano. "Ho visto persone parlare nei talk show - ha proseguito - ma che non sanno più parlare a un operaio, a un cassa integrato o a un disoccupato. Ma ho visto anche volontari andare a prendere le firme sui banchetti e prendersi un sacco, un sacco, un sacco di improperi dai cittadini per strada da quelli che non volevano le candidature imposte dall'alto che sono arrivate anche questa volta". "Nessun leader, nessun capocorrente si è candidato nel proprio territorio non dico all'interno del proprio collegio, ma neanche capolista nel listino bloccato. Eppure i volontari hanno difeso quelle candidature, le candidature di persone che, probabilmente, nemmeno conoscevano e le hanno fatte votare turandosi il naso", ha concluso.(Rem)