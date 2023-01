Ambiente: report, 29 città su 95 oltre i limiti giornalieri di Pm10 nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Direttiva europea sulla qualità dell'aria, recentemente proposta, rappresenta solo il primo step di una sfida importante. Le nuove AQGs (Air Quality Goals) impongono un notevole adeguamento rispetto ai valori guida OMS e introducono nuove metriche, come il dimezzamento dei valori di legge attuali", spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. "Le nostre analisi hanno evidenziato che il 76 per cento delle città monitorate superano già i limiti previsti dalla futura direttiva per il Pm10, l'84 per cento per il PM2.5 e il 61 per cento per il NO2. Questo significa che le città italiane dovranno lavorare duramente per adeguarsi ai nuovi limiti entro i prossimi sette anni, soprattutto considerando che i trend di riduzione dell'inquinamento finora registrati non sono incoraggianti e che i valori indicati dalle linee guida dell'OMS, che sono il vero obiettivo da raggiungere per tutelare la salute delle persone, sono ancora più stringenti dei futuri limiti europei", conclude Minutolo. Secondo l'associazione, la tendenza di decrescita dell'inquinamento è troppo lenta, esponendo le città a nuovi rischi sanitari e sanzioni. Il tasso medio annuale di riduzione delle concentrazioni a livello nazionale è, infatti, del solo 2 per cento per il Pm10 e del 3 per cento per l'NO2. Le città più distanti dall'obiettivo previsto per il Pm10, ad esempio, dovrebbero ridurre le proprie concentrazioni cittadine tra il 30 per cento e il 43 per cento entro i prossimi sette anni, ma stando agli attuali trend di riduzione registrati negli ultimi 10 anni (periodo 2011 - 2021, dati Ecosistema Urbano), potrebbero impiegare mediamente altri 17 anni per raggiungere l'obiettivo, ovvero il 2040 anziché il 2030. Città come Modena, Treviso, Vercelli potrebbero metterci oltre 30 anni. Anche per l'NO2 la situazione è analoga e una città come Catania potrebbe metterci più di 40 anni. (Rin)