Teatro: in scena sabato e domenica "In-Sanità" di Pietro Fusco con l'attore casertano Peppe Romano

- Sabato 4 febbraio alle ore 20.00 e domenica 5 febbraio alle ore 18.00, in scena al Teatro Civico 14, all'interno di Spazio X - via Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta, "In-Sanità" di Pietro Fusco con l'attore casertano Peppe Romano, prodotto da Teatro dell'osso con Teatro Tram, testo-denuncia sulla sanità nel Sud Italia, viaggio epico in una giornata in ospedale in cui l'assurdità degli avvenimenti si identifica con la verità della storia stessa. "In-Sanità" mette in scena il resoconto di fine giornata di un giovane uomo, Pietro, impegnato in visite di routine presso una struttura pubblica ospedaliera del Sud Italia. "La narrazione presenta immagini e personaggi surreali, buffi, strani, al limite del grottesco, ma l'assurdità identifica la verità della storia stessa. Lo spettacolo nasce come corto teatrale, finalista nell'edizione del 2019 della rassegna I corti della formica e vincitore del premio Miglior Attore nello stesso concorso", così si legge in una nota. (ren)