Napoli: sabato nuovo appuntamento con "Parole e musica in terra Vulcanica"

- Sabato 4 febbraio, presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte di Dio a Napoli, nell'ambito de Le Connessioni Inattese 2023, avrà luogo dalle 10.30 alle 13.30 una conversazione con Giacomo Fronzi, Professore di estetica contemporanea e di filosofia della musica. Pianista e critico musicale, autore e collaboratore di Rai Radio 3, il Prof. Fronzi presenterà il suo libro dedicato alla musica contemporanea ed edito da Carocci editore Spa, Roma. L'autore sarà introdotto da Ilaria Ferrara (ricercatrice dell'istituto italiano per gli Studi Filosofici di Napoli) e dialogherà con Filippo D'Eliso (compositore e scrittore). Il Ciclo di Incontri 'Parole e Musica in Terra Vulcanica' è il nuovo format ideato dal compositore e scrittore Filippo D'Eliso per l'Associazione Altanur. "Il format si propone di far conoscere scrittori, poeti, artisti e musicisti che hanno nel loro Dna un magma prepotente che ben si adatta alla nostra terra vesuviana. 'Parole e Musica in Terra Vulcanica' fa parte del più vasto progetto 'Le Connessioni Inattese 2023' che si svolge, come sempre, da Gennaio a Dicembre". Così si legge in una nota. (ren)