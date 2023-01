Autonomia: Calderoli, necessario individuare funzioni e servizi Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono convinto che prima di tutto sia necessario fare una ricognizione di cosa sono le funzioni e i servizi che vengono erogati in relazione a quelle materie". Lo ha affermato Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, a margine del convegno di Confindustria oggi a Venezia, parlando dei Lep. "Dopodiché una volta che saranno noti i contenuti di quelle materie, una regione per volta verrà e chiederà al governo. Ci sarà un governo che risponderà sì o no, un Parlamento che esprime un parere e poi un voto con maggioranza assoluta. Si chiama differenziata proprio perché va gestita 'cum grano salis'”, ha spiegato. (Rev)