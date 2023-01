Autonomia: Calderoli, nessuno vuole spaccare il Paese, confronto con industriali già avviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho già avviato un confronto con Confindustria e dobbiamo proseguire in questa interlocuzione. Nessuno vuole spaccare alcunché. È chiaro che ogni livello di governo rappresenta un ostacolo burocratico, e con l’eliminazione di questi orpelli di burocrazia, la prima ad avvantaggiarsi saranno le imprese”. Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, a margine dell'evento di Confindustria oggi a Venezia, rispondendo ai giornalisti in merito ad alcuni dubbi avanzati dagli industriali sull’autonomia differenziata. (Rev)