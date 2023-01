Università: domani a Ecolano l'inaugurazione del nuovo polo di Unipoc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra istituzione mira a promuovere la cultura dell'apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i membri della comunità nello sviluppo di una strategia coerente per l'attuazione del concetto e della pratica dell' "apprendimento per tutta la vita", ha dichiarato il professore Ernesto Panaro, presidente dell'Università Popolare Cattolica. "Questa strategia rappresenta il fattore di successo per la transizione della società italiana verso un'era della conoscenza. In questo contesto, l'Unipoc non è più un mero aspetto del sistema di istruzione e formazione, ma è un cardine, una base fondamentale per i percorsi futuri. Conseguentemente a questa filosofia, intendiamo incanalare tutta la nostra attività verso la creazione di un'alternativa praticabile nello sviluppo di una comunità di apprendimento permanente", ha aggiunto. "La Fondazione Teseo è uno dei maggiori Enti sostenitori delle iniziative dell'Università Popolare Cattolica", ha affermato Claudio Teseo, presidente della Fondazione. "La partnership con Unipoc, quale Ente di Ricerca e Sviluppo, ci impegna nella progettazione di nuove metodologie didattiche, strumenti pedagogici innovativi per far emergere le abilità e i talenti naturali delle persone che vi prendono parte, finalizzato a divenire uno strumento di guida per aiutare i giovani a entrare o rientrare nel mercato del lavoro, coltivando vocazioni, interessi e attitudini", ha concluso. (segue) (Ren)