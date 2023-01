Pnrr: Landini, firma Protocollo sindacati-Anci passaggio rilevante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma di un Protocollo con Anci, da parte di Cgil, Cisl e Uil per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Pnrr "rappresenta un passaggio molto rilevante, una pietra miliare, come definirebbero le istituzioni europee, per consentire il confronto tra organizzazioni sindacali e Comuni e Città metropolitane sulla piena, rapida e buona attuazione sugli investimenti e le riforme, a livello nazionale e, soprattutto, territoriale”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Il protagonismo degli Enti locali e degli attori economici e sociali - prosegue il leader della Cgil - è indispensabile per utilizzare al meglio le risorse del Pnrr e per sollecitare il Governo centrale a risolvere i problemi che il difficile contesto economico attuale ci chiama ad affrontare, così come i nodi strutturali del sistema-paese che rendono difficile cogliere a pieno le opportunità del Piano. Basti pensare al rafforzamento della Pa e, nello specifico, delle amministrazioni locali o le modalità di attuazione degli investimenti, in cui il sistema dei bandi e degli appalti presenta evidenti criticità”. (segue) (Rin)