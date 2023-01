Torino: il rettore del Politecnico Saracco parla a ’Nova’ di futuro dell’Ateneo, caso Intel-Italvolt e Olimpiadi 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico del futuro? “Un Ateneo al servizio del paese”. Le insidie sull’arrivo di Intel e Italvolt in Italia e in Piemonte? “Il Paese deve imparare a dare risposte sistemiche”. E le Olimpiadi 2026? “Credo che la logica in un periodo di crisi come quello odierno porterà il Piemonte a rientrare nei Giochi. E’ un intervista a tutto campo quella rilasciata dal rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ad un anno dalla fine del suo mandato.L’osservatorio sul Venture Capital in Italia ha riscontrato un record di start-up nel nostro paese nell’anno appena passato. Il Politecnico come si pone rispetto a questo risultato?“Ci sono state una serie di iniziative a partire da Cdp che hanno cominciato a produrre degli effetti. E poi si è iniziato a dare rilievo a quella che è la terza missione dell’università, che comprende anche il trasferimento tecnologico. Ha cominciato ad avere rilevanza anche il sistema delle startup all’interno dei finanziamenti delle università. Con il lavoro di gruppo e interdisciplinare abbiamo deciso di stimolare la creatività dei nostri studenti. Renzo Piano parla di questo processo collettivo come una partita di ping pong, dove ciascuno da un colpo a questa pallina e dopo una serie di tocchi questa decolla. Ne decolleranno una ogni cento, ma più si gioca a questo gioco più si creano idee. Anche con le Fondazioni bancarie si è fatto molto, portando quasi una decina di acceleratori di impresa. E abbiamo anche il nostro incubatore interno, premiato nel 2019 come miglior incubatore a partenariato pubblico al mondo. Abbiamo portato Esa Bic, che ha già prodotto una quindicina di start-up nel settore aerospaziale e nei prossimi 5 anni puntiamo ad averne un’altra sessantina circa. E’ oggettivo che c’è un cambio di passo. Anche la formazione continua che facciamo al di fuori dell’università è importante perché la creativa è sempre centrale. Viviamo in una realtà dove il cambiamento è necessario e imprescindibile”. (segue) (Rpi)