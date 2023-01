Roma: 41 identificati e denunciati per la manifestazione anarchica a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Sono state identificate e denunciate 41 persone per aver preso parte, ieri sera, al corteo degli anarchici a Roma, in piazza Trilussa a Trastevere. La protesta, che non era annunciata, si è svolta per chiedere la sospensione del regime di detenzione 41 bis per Alfredo Cospito, 55 anni, in sciopero della fame nel carcere di Sassari da oltre cento giorni. Nel corso della manifestazione si sono verificate tensioni, con lanci di bottiglie e fumogeni, contro la polizia in assetto antisommossa. Un agente è rimasto lievemente ferito. La dimostrazione si è tenuta nell'ambito di diverse azioni anarchiche che in Italia hanno interessato Torino, dove sono stati incendiati i cavi di un ripetitore, Spoleto e Trieste. Per oggi alle 15:00 è stato preannunciato dagli anarchici un presidio davanti al carcere di Sassari, dove Cospito è detenuto da sei anni e da aprile scorso è sottoposto al 41 bis. Ad aprile prossimo è attesa l'udienza sull'istanza dell'avvocato del 55enne a sospendere il regime del 41 bis. Cospito - ritenuto alla guida della Fai, Federazione anarchica informale, è accusato di essere autore e responsabile di diversi attentati. (Rer)