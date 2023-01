Napoli: aperte da oggi sul sito del comune le iscrizioni per le scuole dell’infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono aperte da oggi sul sito del Comune di Napoli le iscrizioni per le scuole comunali dell'infanzia. Per tutti i nidi e le scuole dell'infanzia che saranno interessati nel prossimo anno scolastico da lavori o interventi di ristrutturazione finanziati con i fondi del PNRR le attività ed i servizi si svolgeranno in edifici comunali limitrofi indicati sulla pagine del sito al momento dell'iscrizione. Questo il link al sito per la procedura di iscrizione: https://www.comune.napoli.it/iscrizioniscuole (Ren)