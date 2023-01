Scuola: De Luca, differenziare stipendi aumenta divario Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ascoltato una dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Valditara relativa agli stipendi dei docenti, in cui propone di differenziare gli stipendi tra i territori del paese. Sulle politiche scolastiche va avanti come nella sanità una linea chiara di privatizzazione: differenziare lo stipendio tra nord e sud, vuol dire sostanzialmente accentuare gli elementi di separazione del nostro Paese, vuol dire accentuare e rendere permanente il divario tra nord e sud, vuol dire abbandonare ogni politica meridionalista". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "A Milano il costo della vita è più alto, questo è assolutamente vero - ha aggiunto il governatore -. Ma sappiamo anche che a Milano in una famiglia lavorano tutti quanti: nel sud no, se lavora uno è un miracolo. Il tasso d'occupazione nel nord sfiora il 70%, al sud siamo al 40% e la disoccupazione giovanile è doppia rispetto a quella del centro nord. Quindi anche se facciamo un calcolo sostanziale - ha concluso De Luca - è fuorviante ragionare sul costo della vita, ma dobbiamo ragionare sulle entrate registrate da ogni famiglia". (Ren)