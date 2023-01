Giornata memoria: Bonaccini, nulla va dato per scontato, ricordo va sempre tenuto più vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai nulla va dato per scontato. Al contrario, il ricordo di quella che è stata la tragedia della Shoah va sempre più tenuto vivo. Anche quello che sta accadendo in giro per il mondo di questi tempi. Lo ha affermato il candidato alla segreteria del Pd e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a margine della visita a Torino dove ha incontrato le comunità ebraiche e posato una pietra sulla tomba di Primo Levi. "In questi anni abbiamo avuto esempi di vicende tragiche che ci hanno ricordato cose che non pensavamo mai più di vedere o di vivere a partire dalla guerra in Ucraina", ha concluso. (Rpi)