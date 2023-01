Pd: Boccia, mozione Schlein unica a dire chiaro no al Jobs act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Ai tanti giovani che vogliono il cambiamento dico prendetevi in mano il partito e aiutate Elly Schlein a trasformarlo nel più grande partito progressista, ambientalista e femminista d’Europa. Le vostre battaglie sul clima e su una politica che fa della legalità e della partecipazione attiva un punto fermo sono fondamentali per costruire il nuovo Partito democratico. Chi vuole una società più giusta e più equa entri nel Partito democratico e lo rafforzi nelle fondamenta. Elly Schlein, per il Pd, è rigenerazione e speranza al tempo stesso di una vera alternativa alla destra di Giorgia Meloni. È sinonimo di cambiamento su lavoro, clima e diritti con posizioni nette: è su queste sfide che si cambia il Pd, la politica e l’Italia". Lo ha affermato Francesco Boccia, senatore del Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico, oggi nella sede provinciale del Pd di Avellino per presentare la mozione in sostegno di Elly Schlein. "Elly sarà alla guida di quel cambiamento perché fa parte di quella generazione che non si è più sentita rappresentata e che vuole cambiare la sinistra italiana allargandola e unendola, completando quel ricongiungimento con chi in questi anni è rimasto senza una casa politica - ha aggiunto il parlamentare -. Sul lavoro chi nel Pd crede ancora nel Jobs act lo dica chiaramente, sicuramente forse ci sono nelle altre mozioni, non qui. Io quella delega non la votai allora e lo rivendico ancora oggi. Basta con la precarietà, con il lavoro a cottimo, con i contratti a termine, con gli stage gratuiti, con un lavoro poco sicuro. Facciamo una battaglia dura in Parlamento sul salario minimo; per ottenerlo, mettendo la destra con le spalle al muro, servirà una grande mobilitazione generale guidata dal nuovo Pd". (Rin)