Università: domani a Ecolano l'inaugurazione del nuovo polo di Unipoc

- Domani, alle ore 10, presso Villa Battista (Corso Resina, 326 – Ercolano - Napoli), inaugurazione del nuovo Polo Universitario Unipoc, con la conferenza: "Territorio, Università e servizi - Un patto educativo per tutti e di tutti", organizzata dall' Università Popolare Cattolica in collaborazione con la Fondazione Teseo. Dopo il taglio del nastro e l' inaugurazione della nuova sede di Università Popolare Cattolica, con la benedizione delle aule, aprirà i lavori il presidente Unipoc, Professor Ernesto Panaro, con l'intervento, per i saluti istituzionali, dell'On. Fulvio Frezza. Tra i relatori il Colonnello della Croce rossa italiana, Ercole Fragasso, Capo dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Ispettore Nazionale del Corpo, con una relazione su: "Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ieri, oggi e domani, storie e prospettive", di seguito l'architetto Claudio Teseo, presidente della Fondazione Teseo, traccerà il confronto "tra teoria, pratiche educative e scelte territoriali"; successivamente la professoressa Simona Governatori, Direttore delle attività didattiche Unipoc, illustrerà l'offerta didattica dell'Università Popolare Cattolica, modalità di accesso, sbocchi professionali, mentre il Professor Vincenzo Antonio Orefice, Direttore didattico Unipoc interverrà per il Corso di Alta Formazione in Mediazione Familiare, e la professoressa Flora SAZIO presenterà il Corso di Alta Formazione in Stilista di moda sartoriale. (segue) (Ren)