Ucraina: Bonaccini, presenza Zelensky a Sanremo devia da vero dibattito che è la guerra

18 ottobre 2021

- Penso che bisognerebbe parlare del perché c’è una guerra. Mi sembra che questa discussione sulla presenza o meno di Zelensky a Sanremo sia una deviazione del vero dibattito, invece, ovvero il fatto che è un anno ormai che ci sono persone sotto le bombe con un Paese invaso, e credo che questo sia il tema centrale non tanto la sua presenza al Festival. Lo ha affermato il candidato alla segreteria nazionale del Pd e presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a margine della sua visita a Torino. "Ho già detto, che se la sua presenza serve per sensibilizzare milioni di persone rispetto al dramma che sta vivendo l'Ucraina può persino andare bene. Se invece deve diventare la spettacolarizzazione della guerra allora non è proprio il caso", ha concluso Bonaccini. (Rpi)