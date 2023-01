Torino: il rettore del Politecnico Saracco parla a ’Nova’ di futuro dell’Ateneo, caso Intel-Italvolt e Olimpiadi 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di cambiamenti. L’arrivo di Intel e Italvolt nel nostro paese è a rischio, come sottolineato dall’analisi del sindacato Fim-Cisl. Qual’è la sua opinione a riguardo?Sono impianti fortemente energivori. Il problema reale di Italvolt è quello di rivoluzionare la rete elettrica dell’insediamento a Ivrea. per poter avere un supporto energetico adeguato. Per quanto riguarda Intel, questo paese deve imparare a dare delle risposte sistemiche. Ad ogni modo, pare che Intel vada verso la Germania ma non è detto che non si riapra la partita. E’ importante che un certo territorio abbia caratteristiche economiche ma è anche importante l’economia della conoscenza, non è indifferente avere ad esempio un Ateneo come il nostro che prepara le risorse umane, fa upgrade per i lavoratori, tecnici specializzati e via discorrendo. E questo era uno dei capitoli evidenziati da Intel nella sua scelta. Io penso che dovremmo imparare di più a valorizzare quella tripla elica a cui da vent’anni questo paese ambisce a seguire, su indicazione della strategia di Lisbona: ovvero la collaborazione stretta tra la politica, l’industria, l’università e i centri di ricerca. Stenta a decollare perché ognuna di queste pale tende ad essere auto-referenziale. Ma è ormai dalla fusione di queste tre realtà che si può arrivare a delle proposte efficaci per i player internazionali. Semmai dovessimo perdere queste sfide (Intel-Italvolt), questo potrebbe comunque essere uno stimolo per fare ancora meglio. (segue) (Rpi)